صفقة أخرى أفريقية من الطراز الرفيع على أبواب نادي الزمالك

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي أن نادي الزمالك بات على مشارف التعاقد مع صفقة أفريقية أخرى من الطراز الرفيع، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وعقب حسمه مباشرة صفقة الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز قادماً من نادي النجم الساحلي التونسي، سوف يبدأ المفاوضات من أجل ضم النجم الغاني المخضرم هاريسون أفول لاعب فريق الترجي الرياضي التونسي سابقاً وفريق كولومبوس الأمريكي حالياً.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن تلك الخطوة من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور سوف تأتي في ظل رغبة اللاعب نفسه في التعاقد مع نادي الزمالك في العام الجديد 2018، ولا شك أنه في حالة إتمام الصفقة بنجاح فسوف تكون بمثابة”ضربة معلم” نظراً لما يمتلكه اللاعب هاريسون أفول صاحب ال30 عاماً من خبرات كبيرة في ملاعب كرة القدم.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

إقرأ أيضاً: قرار حاسم من حسام البدي بخصوص النجم عماد متعب