نجم الزمالك يضع شرطاً أساسياً من أجل رحيله عن القلعة البيضاء في يناير

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من نادي الزمالك اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وضع شرطاً أساسياً أمام مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك من أجل الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت المصادر إلي أن النجم السوري علاء الشبلي لاعب فريق الزمالك قد وافق على الرحيل عن صفوف نادي الزمالك، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، ولكن ذلك لن يحدث إلا بشرط واحد فقط وهو حصوله على الاستغناء الخاص به من طرف مجلس الإدارة أي التخلي عنه بشكل نهائي دون الحصول على مقابل.

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وهو بكل تأكيد الأمر الذي يرفضه تماماً مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، حيث طلب مجلس الإدارة من اللاعب ضرورة إحضار عرض رسمي من أحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه، وخاصة بعدما خرج اللاعب بشكل نهائي من حسابات الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدير الفني المونتينيغري نيبوشا.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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