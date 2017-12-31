مدرب الداخلية يُفضل الشناوي على الحضري في المونديال

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تحدث الكابتن علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية في صباح اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي عن حارس المرمى الذي يستحق أن يحرس مرمى المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الأحد أكد الكابتن علاء عبد العال أن حارس المرمى الواعد أحمد الشناوي حارس مرمى فريق الزمالك هو من يستحق بأن يكون حارساً لمرمى منتخب مصر في مونديال روسيا المقبل عوضاً عن السد العالي عصام الحضري حارس مرمى فريق التعاون السعودي حالياً، وذلك نظراً لما يتمتع به من رشاقة كبيرة إضافة إلي صغر سنه وهو الأمر الذي يصب في مصلحة منتخب الفراعنة في المونديال.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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