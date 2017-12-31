مدرب الداخلية يُدافع عن البدري بخصوص أزمته مع عماد متعب

Advertisements

قام الكابتن علاء عبد العال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية بالدفاع بقوة كبيرة اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي عن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بخصوص أزمته مع النجم الدولي المخضرم عماد متعب.لاعب فريق الأهلي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الأحد أكد الكابتن علاء عبد العال أنه لا يعتقد أنه يوجد أي مدير فني في العالم سوف يكون لديه نجم كبير على مقاعد البدلاء وسوف يُعاند معه ولا يُشركه في المباريات، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن النجم الدولي عماد متعب نجم كبير ولكن يجب عليه أن يقوم بتحديد مستقبله إما البقاء على الوضع الحالي أو الرحيل أو الاعتزال، كما شدد أيضاً في ختام حديثه على أن المدير الفني وحده هو صاحب القرار بإشراك أي لاعب من عدمه.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

إقرأ أيضاً: علاء عبد العال: فرصة منتخب مصر في مونديال روسيا كبيرة للغاية