عرض خيالي من نادي الزمالك من أجل ضم نجم المقاصة في يناير

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قدم عرضاً رسمياً وخيالياً إلي مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي في الميركاتو الشتوي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قدم عرضاً رسمياً بلغت قيمته مبلغ 30 مليون جنيه مصري إلي نادي مصر المقاصة، وذلك من أجل التعاقد مع نجمه الواعد حسين الشحات خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

Advertisements

كما أضافت التقارير أيضاً أن الصراع بذلك يشتعل للغاية بين قطبي كرة القدم المصرية من أجل التعاقد مع النجم حسين الشحات، وخاصة وأن النادي الأهلي قد سبق بدوره نادي الزمالك في عملية المفاوضات مع مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، ويبقى الآن القرار النهائي بيد اللاعب حسين الشحات بينما يبقى الرابح الأكبر هو نادي مصر المقاصة والذي سوف يُزيد الآن من سعر نجمه الواعد.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

إقرأ أيضاً: مدرب الداخلية يُدافع عن البدري بخصوص أزمته مع عماد متعب