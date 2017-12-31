اجتماع هام بين مرتضى منصور ونيبوشا اليوم الأحد.. تعرف على التفاصيل

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يترقب عشاق وجماهير نادي الزمالك الاجتماع الهام اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي، والذي سوف يتم عقده بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً وبين المونتينيغري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

فمن المقرر أن يشهد ذلك الاجتماع حسم قائمة نادي الزمالك الأولية والتي سوف تُشارك في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة العام القادم 2018، حيث يستلم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كل القوائم الأولية في مساء اليوم الأخير من العام الحالي 2017، على أن يتسلم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم القائمة النهائية لجميع الأندية المشاركة في البطولة الأفريقية في نهاية شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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