مفاجأة من العيار الثقيل من مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً، سوف يقوم بالإعلان عن مفاجآة من العيار الثقيل لجماهير وأعضاء نادي الزمالك وذلك بمناسبة بدء العام الجديد 2018.

حيث أشارت التقارير إلي أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سوف يُعلن لجماهير وأعضاء نادي الزمالك عن التفاصيل الكاملة، والتي تخص بدء تنفيذ وإنشاء ملعب نادي الزمالك الجديد الخاص به في منطقة السادس من أكتوبر وخاصة بعدما نجح مجلس إدارة نادي الزمالك في إيجاد المصادر اللازمة من أجل تمويل المشروع بشكل كامل.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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