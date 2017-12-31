رقم قياسي جديد وعالمي للفرعون المصري محمد صلاح

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واصل الفرعون المصري والنجم محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم تحطيم الأرقام القياسية في الموسم الحالي 2017 / 2018 م، ويأتي ذلك خاصة بعدما نجح في مساء يوم أمس السبت الموافق لليوم الثلاثين من شهر ديسمبر الحالي في تسجيل هدفين جديدين مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد جاء ذلك من خلال الفوز الصعب الذي حققه فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف واحد على حساب ضيفه فريق ليستر سيتي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أنفيلد رود في إطار مباريات الأسبوع الحادي والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وعلى إثر ذلك رفع الفرعون المصري والنجم محمد صلاح رصيد أهدافه مع فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز إلي سبعة عشر هدفاً، مما جعله في المركز الثاني على لائحة ترتيب الهدافين في البريمرليغ في الموسم الحالي، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك فحسب بالنسبة للأرقام القياسية للنجم محمد صلاح.

فعقب تسجيله للهدف الثاني تحديداً في يوم أمس السبت رفع الفرعون المصري والنجم محمد صلاح رصيد أهدافه طوال مسيرته الرياضية مع كل الأندية التي لعب لها إلي 100 هدف، وتنقسم هذه الأهداف إلي 35 هدفاً في مسابقة الدوري الإيطالي و19 هدفاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز و9 أهداف في الدوري السويسري وأيضاً 11 هدفاً في الدوري المصري الممتاز.

و12 هدفاً في مسابقة دوري أبطال أوروبا وخمسة أهداف في مسابقة الدوري الأوروبي، وإضافة لذلك أيضاً تسعة أهداف في كلاً من مسابقة كأس إيطاليا ومسابقة كأس سويسرا ومسابقة كأس مصر، وبكل تأكيد لن تتوقف الأرقام القياسية للنجم محمد صلاح عند ذلك الحد وخاصة وأنه لا يزال صغيراً في السن مما يُتيح له الفرصة من أجل تحطيم المزيد من الأرقام وتسجيل المزيد والمزيد من الأهداف.

ولا شك أن الفرصة سوف تكون سانحة أمام الفرعون المصري والنجم محمد صلاح من أجل إبهار العالم بأكمله، وذلك حينما يُشارك رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل وهو أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

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