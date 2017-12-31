النجم الساحلي يصدم الزمالك بخصوص التعاقد مع نجمه الدولي

Advertisements

كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي أن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي قد قام بالرد بشكل صادم على طلب مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بخصوص التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي في الميركاتو الشتوي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن مجلس إدارة نادي النجم الساحلي قد رفض العرض المقدم من مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أي في شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، علماً بأن نادي الزمالك قد عرض حتى الآن مبلغ 600 ألف دولار مقابل التعاقد مع اللاعب.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.