العروض تنهال على نجم الزمالك من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي أن العديد من العروض من طرف أندية الدوري المصري الممتاز قد انهالت على نادي الزمالك، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الميركاتو الشتوي المقبل.

حيث أشارت التقارير إلي أن كلاً من أندية المقاولون العرب وسموحة وبتروجيت قد أبدت رغبتها في التعاقد بشكل رسمي مع الظهير الأيسر لفريق الزمالك وهو علي فتحي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وخاصة بعدما خرج اللاعب بشكل نهائي من حسابات الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المونتينيغري نيبوشا، ليبقى القرار النهائي الآن في بيد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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