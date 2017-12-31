وكيل أعمال النجم محمد إبراهيم يرمي الكرة في ملعب مرتضى منصور ونيبوشا

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قام سالم محمد سالم وكيل أعمال النجم محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالحديث حول مستقبل اللاعب مع نادي الزمالك اليوم الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الحالي، وذلك في ظل الوضعية التي يعيشها داخل فريق الزمالك في الآونة الأخيرة.

فمن خلال تصريحات له عبر إذاعة شعبي إف إم أكد سالم محمد سالم أن النجم محمد إبراهيم لديه العديد من العروض من أجل التعاقد معه من جميع أندية الدوري المصري الممتاز وحتى من النادي الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن اللاعب لا يزال يملك عقداً مع نادي الزمالك لمدة موسمين ونصف الموسم، وبالتالي فإن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وحده هو من يستطيع أن يُحدد مستقبل اللاعب مع نادي الزمالك.

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وقد جاءت هذه التصريحات من سالم محمد سالم في ظل الوضعية الصعبة التي بات النجم محمد إبراهيم يعيشها داخل فريق الزمالك، وذلك من خلال جلوسه بشكل دائم حبيساً على مقاعد البدلاء وعدم اعتماد المونتينيغري نيبوشا المدير الفني لفريق الزمالك عليه تماماً، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى تماماً إلي تطلعات وطموحات اللاعب نظراً لرغبته في التواجد رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا المقبل.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

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