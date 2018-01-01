مصادر صحفية سعودية تؤكد اقتراب التعاون من ضم نجم الأهلي

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية سعودية اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي 2018 أن مجلس إدارة نادي التعاون السعودي بات قريباً للغاية من التعاقد بشكل رسمي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية والتي بدأت مع انطلاقة العام الجديد 2018.

ومن خلال تصريحات إذاعية في صباح اليوم الإثنين أكد أدهم الشرقاوي الصحفي الرياضي في جريدة مكة السعودية أن مجلس إدارة نادي التعاون السعودي بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي مع النجم الدولي المصري المخضرم عماد متعب.لاعب فريق الأهلي، وذلك في الميركاتو الشتوي الحالي وعلى سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط أي حتى نهاية الموسم الحالي.

Advertisements

كما أضاف أدهم الشرقاوي أيضاً في تصريحاته أن كلاً من السد العالي عصام الحضري والنجم الواعد مصطفى فتحي يلعبان دوراً هاماً للغاية في حسم الصفقة، وخاصة وأن كلاهما يجدان نفسهما دائماً في قائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم وخاصة وأن المنتخب على أعتاب المشاركة في مونديال روسيا المقبل.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.