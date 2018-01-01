صحفي سعودي ينفي تماماً رحيل نجم الأهلي للدوري السعودي

Advertisements

نفى أدهم الشرقاوي الصحفي في جريدة مكة السعودية ومدير المركز الإعلامي في نادي أهلي جدة السعودي اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي 2018 كل الشائعات التي ترددت في بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة، والتي أكدت اقتراب رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي أحد أندية الدوري السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الإثنين أكد أدهم الشرقاوي أنه لا توجد أي مفاوضات من جانب أي نادي سعودي وتحديداً من جانب كلاً من نادي اتحاد جدة أو نادي أهلي جدة، وذلك من أجل التعاقد مع الظهير الأيمن المصري الدولي أحمد فتحي لاعب فريق الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن نادي أهلي جدة كان يرغب في التعاقد مع النجم المخضرم أحمد فتحي في مطلع العام الماضي 2017 وليس الآن.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: مصادر صحفية سعودية تؤكد اقتراب التعاون من ضم نجم الأهلي