نجم المصري البورسعيدي يكشف عن حقيقة اقترابه من التوقيع لنادي الزمالك

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كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي اليوم الاثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي 2018 عن حقيقة اقترابه من التوقيع والانتقال رسمياً إلي نادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك في ظل العديد من الأنباء التي ترددت في وسائل الإعلام والصحف المصرية حول ذلك الموضوع.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الإثنين أكد النجم إسلام أبو سليمة مدافع فريق المصري البورسعيدي أن مفاوضاته مع مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في الفترة السابقة كانت مجرد مفاوضات شفهية لا أكثر من ذلك بعيداً عن أي شئ رسمي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أنه لا يُركز في الوقت الحالي سوى على إصابته التي تعرض لها مؤخراً.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أنه سوف يقوم بإجراء اليوم الإثنين عملية جراحية في وتر أكيلس، على أن تجعله هذه الإصابة يغيب عن الملاعب لمدة خمسة أشهر كاملة وهو الأمر الذي سوف يحرمه من المشاركة مع فريقه المصري البورسعيدي في العديد من التحديات المقبلة سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأفريقي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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