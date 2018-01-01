تعرف على قائمة الزمالك في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي 2018

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أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في مساء يوم أمس الأحد الموافق لليوم الحادي والثلاثين من عمر الشهر الحالي القائمة الأولية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك إلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والتي سوف تُشارك في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي في نسخة العام الحالي 2018.

ومن جهته كان المستشار مرتضى منصور قد اجتمع في يوم أمس الأحد مع المونتينيغري نيبوشا المدير الفني لفريق الزمالك من أجل تحديد كل عناصر القائمة الأولية، وفي نهاية المطاف تم قيد 26 لاعباً في القائمة مع ترك 4 أماكن شاغرة وذلك تحسباً للصفقات التي سوف يقوم بها مجلس الإدارة في الميركاتو الشتوي الحالي، علماً بأن القائمة الأولية قد تكونت على النحو التالي:

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أحمد الشناوي / محمود عبد الرحيم جنش / عمر صلاح / علي جبر / محمود حمدي الونش / محمود علاء / محمد مجدي / مؤيد العجان / أحمد فتوح / طارق حامد / محمود عبد العاطي دونجا / محمد أشرف / أحمد توفيق / محمد الشامي / عبد الله جمعة / أيمن حفني / أحمد مدبولي / كاسونجو كابونجو / باسم مرسي / بنجامين أتشيمبونج / معروف يوسف / أحمد مجدي / أحمد رفعت / أحمد داوودا / صلاح عاشور

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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