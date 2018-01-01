لجنة الكرة بالأهلي تحسم مصير النجم عماد متعب خلال أيام

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً سوف تحسم مصير ومستقبل النجم الدولي المخضرم عماد متعب.مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة.

حيث أشارت التقارير إلي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قد حسم قراره النهائي وأخرج النجم عماد متعب من حساباته نهائياً بقية أطوار الموسم الحالي سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد الأفريقي، وبذلك يُصبح الأمر الآن في يد لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

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ومن جهتها كانت العديد من التقارير الصحفية سواء المصرية أو السعودية قد أكدت خلال الأيام القليلة الماضية أن نادي التعاون السعودي بات قريباً للغاية من التعاقد بشكل رسمي مع النجم عماد متعب في الميركاتو الشتوي الحالي، وذلك على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

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