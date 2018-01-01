فرج عامر يضع شرطاً أساسياً من أجل التخلي عن نجومه لمصلحة الأهلي

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أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتفاوض معه بشكل رسمي منذ عدة أيام، وذلك من أجل التعاقد مع ثلاثة نجوم من الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات إذاعية له في صباح اليوم الإثنين أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة أن النادي الأهلي يرغب في التعاقد بشكل رسمي مع ثلاثة نجوم من فريق سموحة، وهم محمود عبد العزيز وعبد الله بكري وياسر إبراهيم وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن هناك شرطاً أساسياً من أجل التخلي عن هؤلاء النجوم وهو أن يجد بديلاً لهم وهو الأمر الذي لم يحدث حتى هذه اللحظة.

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كما أضاف أيضاً فرج عامر في تصريحاته أنه لم يطلب التعاقد مع أي لاعب من جانب النادي الأهلي طوال الفترة الماضية، مؤكداً بأن ذلك الأمر يعود إلي تأخير الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي في تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

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