اتحاد الكرة يُعلن عن أسعار تذاكر مباراة كأس السوبر المصري

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي عن أسعار تذاكر مباراة كأس السوبر المصري، والتي سوف تجمع بين فريق الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز ولقب كأس مصر في الموسم الماضي وبين فريق المصري البورسعيدي وصيف مسابقة كأس مصر في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة كأس السوبر المصري بين فريق الأهلي ومنافسه فريق المصري البورسعيدي في اليوم الثاني عشر من عمر الشهر الحالي، وذلك على أرضية ملعب هزاع بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن المباراة سوف تنطلق تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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ومن جهته قام العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم بالكشف عن أسعار تذاكر مباراة كأس السوبر المصري، والتي جاءت على النحو التالي: 1000 درهم للدرجة vip الأولى / 800 درهم للدرجة vip الثانية / 600 درهم للدرجة الأولى / 300 درهم للدرجة الثانية / 235 درهم للدرجة الثالثة / 200 درهم للدرجة الرابعة / 160 درهم للدرجة الخامسة / 150 درهم للدرجة السادسة / 125 درهم للدرجة السابعة.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

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