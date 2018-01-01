عرض قياسي من الأهلي من أجل التعاقد مع نجم الإسماعيلي الواعد

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أرسل عرضاً رسمياً قياسياً إلي مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، وذلك من أجل التعاقد مع نجمه الواعد في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أرسل عرضاً رسمياً بلغت قيمته مبلغ 30 مليون جنيه مصري، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

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وقد أضافت الصحيفة أيضاً أن الرد المتوقع من جانب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي سوف يكون هو الرفض دون أدنى شك، وذلك خشية من غضب جماهير نادي الإسماعيلي من رحيل أحد الأعمدة الرئيسية في فريق الدراويش في الوقت الحالي إلي صفوف النادي الأهلي بشكل مباشر.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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