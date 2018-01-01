الفيفا يُعلن عن قيمة جوائز مونديال روسيا المقبل

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا” اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي عن قيمة الجوائز المالية التي سوف يتم توزيعها على المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا المقبل، وإضافة لذلك أيضاً أعلن عن قيمة الجائزة المالية التي سوف يحصل عليها بطل العالم في النسخة القادمة من عمر المونديال.

حيث أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم بأنه سوف يتم توزيع مبلغ 400 مليون دولار على كافة المنتخبات المشاركة ال32 في مونديال روسيا المقبل، على أن يحصل بطل المونديال على الأراضي الروسية على مبلغ 38 مليون دولار بجانب المبلغ الذي سوف يحصل عليه إثر مشاركته في المونديال مثله مثل بقية المنتخبات.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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