تعرف على تفاصيل جلسة حسام البدري مع مروان محسن اليوم الإثنين

Advertisements

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة أمام مضيفه فريق النصر يوم غداً الثلاثاء.

وعلى هامش مران اليوم عقد الكابتن حسام البدري جلسة خاصة مع المهاجم المصري مروان محسن، وفي إطار هذه الجلسة طلب الكابتن حسام البدري من المهاجم مروان محسن ضرورة الاستعداد بأفضل صورة ممكنة من أجل العودة من جديد للمشاركة بصفة أساسية في المباريات القادمة مع فريق الأهلي.

Advertisements

وخاصة وأن فريق الأهلي مقبل على تحديات في غاية الصعوبة، ويأتي في مقدمتها موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية أمام غريمه التقليدي فريق الزمالك ومن ثم مواجهة كأس السوبر المصري أمام فريق المصري البورسعيدي، علماً بأن المهاجم مروان محسن كان قد غاب عن صفوف النادي الأهلي طوال العام الماضي بأكمله بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ شهر يناير 2017.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير المقبل من مطلع العام القادم 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

إقرأ أيضاً: الفيفا يُعلن عن قيمة جوائز مونديال روسيا المقبل