قرار حاسم من لجنة الكرة بالأهلي بخصوص التعاقد مع قائد منتخب سوريا

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً قد اتخذ قراراً حاسماً وفي غاية الأهمية اليوم، وذلك بخصوص التعاقد مع المدافع المتألق وقائد منتخب سوريا في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قررت التراجع عن ضم المدافع السوري أحمد الصالح لاعب فريق هينان جيانيني الصيني حالياً، وذلك بسبب المبلغ المالي المبالغ فيه سواء من جانب إدارة النادي الصيني أو حتى من جانب اللاعب نفسه من أجل حسم الصفقة.

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حيث طلب مجلس إدارة نادي هينان جيانيني الصيني دفع مبلغ 600 ألف دولار من أجل التخلي عن المدافع السوري أحمد الصالح بشكل نهائي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وهو الأمر الذي يراه النادي الأهلي مبالغاً فيه للغاية مما يُهدد بفشل الصفقة بنسبة كبيرة للغاية في حالة تصميم النادي الصيني على مطالبه المالية.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

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