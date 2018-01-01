نجم الأهلي يواصل غيابه عن المباريات بداعي الإصابة

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة أمام مضيفه فريق النصر في يوم غداً الثلاثاء في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقب نهاية مران المارد الأحمر اليوم تأكد استمرار غياب النجم شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي عن المباراة القادمة أمام فريق النصر، وذلك بسبب استمرار شعوره ببعض الألم في كعب القدم مما جعله يغيب مرة أخرى عن المران الجماعي رفقة بقية زملائه، علماً بأن ذلك الغياب لن يؤثر على فريق الأهلي بنسبة كبيرة وخاصة في ظل اعتماد الكابتن حسام البدري في الآونة الأخيرة على كلاً من الثنائي محمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم.

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وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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