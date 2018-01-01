الفيصلي الأردني يطلب التعاقد رسمياً مع نجم الزمالك في الميركاتو الشتوي

Advertisements

ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الفيصلي الأردني قد أرسل طلباً رسمياً اليوم إلي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الفيصلي الأردني قد طلب التعاقد رسمياً مع النجم الواعد خالد قمر مهاجم فريق الزمالك، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وخاصة بعدما خرج اللاعب من قائمة فريق الزمالك الأفريقية والتي سوف تُشارك في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي 2018، علماً بأن النجم الواعد خالد قمر كان قد خرج مسبقاً من حسابات الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة المدير الفني المونتينيغري نيبوشا.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: نجم الأهلي يواصل غيابه عن المباريات بداعي الإصابة