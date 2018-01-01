مصر المقاصة يضع شرطاً أساسياً من أجل بيع حسين الشحات للأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قد وضع شرطاً أساسياً، وذلك من أجل التخلي عن نجمه الواعد حسين الشحات لمصلحة النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام قد وافق على رحيل النجم الواعد حسين الشحات إلي صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالي، إلا أن ذلك لن يحدث إلا في حالة واحدة فقط وهي حصول نادي مصر المقاصة على خدمات كلاً من الثلاثي عمرو بركات وأحمد حمودي وميدو جابر على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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