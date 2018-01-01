مرتضى منصور يكشف عن السبب الحقيقي وراء استبعاد النجم محمد إبراهيم من قائمة الزمالك الأفريقية

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حالياً اليوم الاثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي عن السبب الحقيقي والرئيسي، وذلك وراء استبعاد النجم محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من قائمة الفريق الأولية المشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي 2018.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أكد المستشار مرتضى منصور أنه من غير الطبيعي أن يتم ضم أي لاعب إلي قائمة الفريق الأفريقية، وفي نفس الوقت يرغب ذلك اللاعب في الرحيل عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن وكيل أعمال النجم محمد إبراهيم قد أكد في أكثر من مناسبة سابقة أن محمد إبراهيم لديه العديد من العروض من كل الأندية في الدوري المصري الممتاز.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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