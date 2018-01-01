قرار هام من نيبوشا قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري

Advertisements

اتخذ المونتينيغري نيبوشا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قراراً هاماً اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي، وذلك في إطار تحضيرات فريقه استعداداً للمباراة المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في يوم الأربعاء المقبل.

حيث قرر المدير الفني المونتينيغري نيبوشا الدخول في معسكر مغلق في يوم غداً الثلاثاء في التجمع الخامس بعيداً عن أعين وسائل الإعلام والصحف المصرية، وذلك حتى يكون الفريق في كامل تركيزه قبل مواجهته المقبلة أمام فريق طلائع الجيش وخاصة وأن هذه المباراة تأتي مباشرة قبل موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية أمام غريمه التقليدي فريق الأهلي.

Advertisements

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: مفاجآت بالجملة في قائمة الأهلي قبل مواجهة النصر في الدوري المصري