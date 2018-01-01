ضربة موجعة للأهلي قبل مباراة القمة أمام الزمالك بأسبوع واحد فقط

Advertisements

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي ضربة موجعة للغاية، وذلك في إطار ختام تحضيراته استعداداً لمباراته المقبلة أمام مضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء، وأيضاً قبل أسبوع واحد فقط من مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية أمام غريمه التقليدي فريق الزمالك.

ويأتي ذلك في ظل شعور النجم المخضرم حسام عاشور متوسط ميدان فريق الأهلي بالألم من جديد في العضلة الضامة، مما أدى إلي اتخاذ الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي قراراً بإبعاده من قائمة المارد الأحمر في المباراة المقبلة أمام فريق النصر، وذلك على أمل أن يكون اللاعب جاهزاً بصورة كاملة حينما يأتي موعد مباراة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك، علماً بأنها ليست المرة الأولى التي يغيب فيها النجم حسام عاشور في الموسم الحالي بسبب الإصابة في العضلة الضامة.

Advertisements

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: قرار هام من نيبوشا قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري