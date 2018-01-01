رقم قياسي من أجل إنشاء ملعب الأهلي الجديد

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كشفت مصادر صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي عن القيمة المالية التي سوف يتحملها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل إنشاء مشروع ملعب الأهلي الجديد في السنوات الأربعة المقبلة.

حيث أشارت المصادر إلي أن القيمة الإجمالية من أجل إنشاء ملعب الأهلي الجديد سوف تصل إلي مبلغ 8 مليار جنيه مصري، علماً بأن عدد من المستثمرين المصريين وأيضاً السعوديين والإماراتيين سوف يتعاونون معاً جميعاً من أجل إنشاء ملعب الأهلي الجديد في غضون السنوات القليلة القادمة كما وعد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في حملته الإنتخابية الماضية.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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