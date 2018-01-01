قرار حاسم من هيكتور كوبر بخصوص عودة النجم حسام غالي للمنتخب الوطني

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اتخذ الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي قراراً في غاية الأهمية، وذلك بخصوص عودة النجم الدولي المخضرم حسام غالي لاعب نادي النصر السعودي حالياً إلي صفوف منتخب مصر في الفترة المقبلة وتحديداً في مونديال روسيا المقبل.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين أكد المدير الفني هيكتور كوبر أن الشرط الوحيد والأساسي من أجل عودة النجم حسام غالي إلي صفوف المنتخب الوطني المصري في الفترة المقبلة، هو المشاركة بصفة مستمرة رفقة ناديه في بقية أطوار الموسم الحالي إضافة إلي التألق من الناحية الفنية بشكل لافت مثله مثل أي لاعب مصري يرغب في حجز مكان له رفقة المنتخب المصري في مونديال روسيا المقبل.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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