سيد عيد: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي

Advertisements

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي تحضيراته تحت قيادة مديره الفني الكابتن سيد عيد، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين ضيفه فريق الأهلي في مساء يوم غداً الثلاثاء.

ومن خلال تصريحات صحفية اليوم الإثنين أكد الكابتن سيد عيد المدير الفني لفريق النصر أن الهدف الرئيسي لفريقه في هذه المباراة المنتظرة أمام فريق الأهلي، هو تحقيق نتيجة إيجابية وليس مجرد فقط خوض مباراة شرفية والخسارة في نهاية المطاف، علماً بأن المران الأخير لفريق النصر قد شهد تركيز الجهاز الفني على تحفيظ لاعبيه كيفية خوض المباراة بطريقة دفاعية نسبياً تعتمد على تكثيف اللاعبين في منطقة وسط الميدان.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: قرار حاسم من هيكتور كوبر بخصوص عودة النجم حسام غالي للمنتخب الوطني