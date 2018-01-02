أندية الخليج تواصل الزحف من أجل التعاقد مع نجم جديد من الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي أن أندية الخليج وتحديداً أندية الدوري السعودي وأندية الدوري الإماراتي لا تزال تواصل زحفها، وذلك من أجل التعاقد مع نجوم من الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن كلاً من نادي الاتفاق السعودي ونادي دبا الإماراتي قد أرسلا عرضاً رسمياً إلي مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع النجم الواعد أحمد الشيخ لاعب فريق الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير، وبذلك ينضم النجم أحمد الشيخ إلي قائمة اللاعبين المطلوبين في أندية الخليج مثل عماد متعب وأحمد حمودي ووليد سليمان وعبد الله السعيد.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء يوم غداً الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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