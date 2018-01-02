السد العالي يحسم الأمور ويُعلن انتقال عماد متعب إلي التعاون السعودي

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فاجأ السد العالي عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر المخضرم ولاعب نادي التعاون السعودي حالياً في ساعة متأخرة في مساء يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي الجميع، وذلك بعدما أعلن هو بشكل رسمي عن انتقال النجم الدولي المصري المخضرم عماد متعب.إلي صفوف نادي التعاون السعودي.

حيث نشر السد العالي عصام الحضري تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وكتب فيها: “خطوة رائعة من إدارة نادي التعاون، التعاقد مع المهاجم العبقري عماد متعب، أحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة المصرية.. أهلاً بيك يا ملك ال90+”.

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وبذلك يحسم السد العالي عصام الحضري الصفقة بشكل رسمي في انتظار الإعلان الرسمي أيضاً من جانب نادي التعاون السعودي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من عمر الشهر الحالي، علماً بأنه من المتوقع أن يكون انتقال النجم الدولي عماد متعب إلي صفوف نادي التعاون على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط أي حتى نهاية الموسم الحالي ومن ثم يعود من جديد إلي بيته النادي الأهلي.

وعلى إثر ذلك باتت الفرصة الآن سانحة ومثالية للنجم الدولي عماد متعب من أجل المشاركة بصفة أساسية من جديد في المباريات، وذلك بعدما غاب عن الملاعب منذ الموسم الماضي بسبب جلوسه حبيساً على مقاعد البدلاء بسبب عدم ثقة الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي في قدراته.

ويبقى الهدف الرئيسي للنجم الدولي عماد متعب هو استعادة مكانته في التشكيلة الأساسية وفرض نفسه في فريق التعاون وأيضاً التألق من الناحية الفنية واستعادة حسه التهديفي من جديد أمام المرمى، وذلك حتى يضمن من جديد عودته إلي صفوف المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وخاصة في مونديال روسيا المقبل والذي سوف يكون بمثابة أفضل نهاية لمسيرة النجم الدولي عماد متعب بشكل عام، فمن المتوقع أن يقوم النجم الدولي عماد متعب بإعلان اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي مباشرة بعد مشاركته في مونديال روسيا المقبل، ولكن قبل ذلك يجب عليه الاجتهاد بصورة كبيرة حتى يضمن عودته أولاً إلي صفوف المنتخب.