نادي الإمارات يواصل ضغطه على الأهلي من أجل ضم نجمه في الميركاتو الشتوي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الإمارات الإماراتي لا يزال يواصل ضغطه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الإمارات الإماراتي قد رفع العرض المقدم إلي النادي الأهلي إلي مبلغ 400 ألف دولار بدلاً من مبلغ 100 ألف دولار، وذلك من أجل التعاقد مع النجم مؤمن زكريا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير، ليبقى الآن الحسم والقرار النهائي في يد مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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