عرض جديد من الزمالك للنجم الساحلي من أجل النقاز.. تعرف على التفاصيل

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد أرسل عرضاً جديد إلي مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، وذلك مع أجل التعاقد مع الظهير الأيمن الدولي التونسي حمدي النقاز في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد رفع عرضه إلي مبلغ 700 ألف دولار بدلاً من مبلغ 600 ألف دولار، علماً بأن مجلس إدارة النادي النجم الساحلي قد طلب مبلغ 900 ألف دولار مقابل التخلي عن نجمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، ويبقى مجلس إدارة نادي الزمالك في انتظار الرد من جانب النادي التونسي وخاصة في ظل رغبة حمدي النقاز في الانتقال إلي صفوف نادي الزمالك.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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