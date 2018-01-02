تعرف على سبب غياب النجم صالح جمعة عن مران مستبعدي الأهلي اليوم

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته في يوم أمس الإثنين الموافق لليوم الأول من شهر يناير الحالي على ملعب التتش بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة مديره الفني الكابتن حسام البدري، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة أمام مضيفه فريق النصر في مساء اليوم الثلاثاء.

وعلى هامش مران المستبعدين اليوم عن قائمة مباراة النصر غاب النجم الواعد صالح جمعة عن المران الذي قاده الكابتن سيد معوض مدرب الفريق، علماً بأن ذلك الغياب للنجم صالح جمعة قد جاء بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري وذلك بسبب ارتباطه بالامتحانات.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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