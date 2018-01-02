هيكتور كوبر في أزمة كبيرة قبل انطلاقة المونديال بأشهر قليلة

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وجد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم نفسه في أزمة كبيرة للغاية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي، وذلك قبيل انطلاقة مونديال روسيا المقبل بأشهر قليلة فقط، والذي سوف ينطلق بدوره في شهر يونيو من العام الحالي 2018.

حيث قام مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي بفسخ عقد النجم المصري والظهير الأيسر محمد عبد الشافي بالتراضي بين الطرفين، وبذلك يجد النجم محمد عبد الشافي نفسه في ورطة كبيرة للغاية نظراً لكونه أصبح بدون نادي قبل انطلاقة المونديال بأشهر قليلة فقط، علماً بأن النجم محمد عبد الشافي يُعتبر واحداً من الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المنتخب الوطني المصري تحت قيادة المدير الفني هيكتور كوبر مما يؤكد على أهمية تواجده في مونديال روسيا المقبل.

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وكانت قرعة مونديال روسيا قد أسفرت عن تواجد المنتخب المصري في المجموعة الأولى، وذلك بجانب كلاً من مستضيف البطولة منتخب روسيا ومنتخب السعودية إضافة إلي منتخب الأوروغواي، مما جعل تفاؤل الشعب المصري كبيراً للغاية في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات القوية والعملاقة كمنتخب ألمانيا أو منتخب البرازيل أو منتخب الأرجنتين.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب المصري مشواره في المونديال المقبل أمام نظيره منتخب الأوروغواي في الجولة الأولى من دور المجموعات، وذلك في اليوم الخامس عشر من شهر يونيو من العام المقبل 2018 م، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة.

فيما ستكون المباراة الثانية للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب روسيا في اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته، على أن تنطلق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون المباراة الثالثة للمنتخب المصري أمام شقيقه المنتخب السعودي في اليوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ولا شك أن آمال الشعب المصري باتت كبيرة للغاية في التأهل إلي الدور الثاني، وذلك في ظل ابتعاد منتخب الفراعنة عن مواجهة أي منتخب من المنتخبات العملاقة على مستوى العالم مثل بطل العالم في النسخة الماضية منتخب ألمانيا أو مثل منتخب البرازيل ومنتخب الأرجنتين ومنتخب البرتغال، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق أمام المنتخب المصري من أجل التأهل.

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