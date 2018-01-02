الأهلي يؤكد رسمياً رحيل النجم عماد متعب إلي التعاون السعودي

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أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي عن رحيل النجم الدولي المخضرم عماد متعب.إلي صفوف نادي التعاون السعودي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية ولمدة 6 شهور فقط على سبيل الإعارة أي حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أكد الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي للنادي الأهلي أن الصفقة قد تمت بشكل رسمي، وخاصة بعدما حصلت لجنة الكرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب على موافقة الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري على إتمام الصفقة.

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ومن جهته كان السد العالي عصام الحضري حارس مرمى نادي التعاون السعودي والمنتخب المصري قد أكد ذلك الخبر بشكل رسمي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وبذلك يُصبح النجم عماد متعب زميلاً لكلاً من السد العالي عصام الحضري إضافة إلي النجم الواعد مصطفى فتحي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

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