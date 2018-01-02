أحمد الشيخ يصدم النادي الأهلي بقرار مفاجئ.. تعرف على التفاصيل

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كشفت صحيفة الأهرام الرياضية المصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي أن النجم الواعد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد صدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود والجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري بقرار صادم بخصوص مستقبله مع النادي الأهلي.

حيث أشارت الصحيفة إلي أن النجم الواعد أحمد الشيخ قد تقدم بطلب رسمي إلي لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل رحيله عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وتحديداً إلي صفوف نادي الاتفاق السعودي والذي قدم بدوره عرضاً رسمياً إلي النادي الأهلي في يوم أمس الإثنين من أجل التعاقد مع النجم أحمد الشيخ.

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ولا شك الآن أن كل لاعب داخل فريق الأهلي لم يحصل على فرصته من أجل المشاركة مع الفريق منذ مطلع الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة، سوف يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي وخاصة بعدما رحل النجم الدولي عماد متعب إلي صفوف نادي التعاون السعودي بشكل رسمي اليوم.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

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