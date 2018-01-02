قرار حاسم من البدري بخصوص عودة حسام غالي إلي النادي الأهلي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي أن الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد اتخذ قراراً حاسماً ونهائياً، وذلك بخصوص عودة النجم الدولي المخضرم حسام غالي إلي صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن الكابتن حسام البدري قد رفض تماماً فكرة عودة النجم حسام غالي لاعب نادي النصر السعودي حالياً إلي صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية، وذلك في ظل العديد من الشائعات التي ترددت حول ذلك الموضوع من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية في الآونة الأخيرة.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن الكابتن حسام البدري قد طلب من لجنة الكرة بالنادي الأهلي بضرورة التعاقد مع لاعب الوسط الواعد محمود عبد العزيز نجم فريق سموحة، وذلك نظراً للموهبة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب إضافة إلي صغر سنه بعكس النجم المخضرم حسام غالي.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق بتروجيت بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الأهلي رصيده إلي 33 نقطة محافظاً بذلك على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ومقلصاً الفارق أيضاً مع متصدر جدول الترتيب وهو فريق الإسماعيلي إلي أربعة نقاط، علماً بأن فريق الأهلي لا يزال لديه مباراتين مؤجلتين مما يعني أنه في حالة فاز في المباراتين فسوف ينفرد حينها بالصدارة وحيداً دون أي شريك على الإطلاق.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس بالعاصمة المصرية القاهرة.

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