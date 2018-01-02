الزمالك يختتم تحضيراته استعداداً لملاقاة طلائع الجيش

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي في التجمع الخامس تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم غداً الأربعاء.

وعلى هامش مران اليوم الختامي فرض المدير الفني المونتينيغري نيبوشا على حراس مرمى فريق الزمالك تدريبات شاقة للغاية، وهم حارس المرمى الأساسي أحمد الشناوي إضافة إلي كلاً من الثنائي عمر صلاح ومحمود عبد المنصف، علماً بأن المران الجماعي قد شهد مشاركة النجم الواعد أحمد مدبولي بصورة طبيعية فيما استمر غياب كلاً من عبد الله جمعة ومحمد إبراهيم بداعي الإصابة.

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وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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