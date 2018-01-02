بتروجيت يطلب رسمياً التعاقد مع نجمين من الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي أن مجلس إدارة نادي بتروجيت قد أرسل عرضاً رسمياً إلي مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، وذلك من أجل التعاقد مع نجمين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن مجلس إدارة نادي بتروجيت يرغب في التعاقد رسمياً مع كلاً من الثنائي الواعد خالد قمر ويوسف أوباما، وذلك خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية بناءً على رغبة كبيرة جداً من الكابتن طارق يحيى المدير الفني الجديد لفريق بتروجيت، كما أضافت التقارير أيضاً أنه من المفترض أن يتم عقد جلسة في مساء اليوم بين الكابتن طارق يحيى وأحمد فهيم نائب رئيس نادي بتروجيت مع المستشار مرتضى منصور من أجل حسم الصفقتين.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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