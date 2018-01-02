تعرف على قائمة الزمالك في مباراته القادمة أمام طلائع الجيش

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي في التجمع الخامس تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته القادمة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم غداً الأربعاء.

ومن جهته أعلن المونتينيغري نيبوشا المدير الفني لفريق الزمالك قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في المباراة، حيث تكونت القائمة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي / عمر صلاح / محمود عبد المنصف

خط الدفاع: حازم إمام / أحمد مجدي / علي جبر / محمود حمدي الونش / محمد مجدي / مؤيد العجان / أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: طارق حامد / أحمد توفيق / محمود عبد العاطي دونجا / محمد أشرف / معروف يوسف / يوسف أوباما / محمد الشامي / أحمد مدبولي

خط الهجوم: صلاح عاشور / كابونجو كاسونجو / بنجامين أتشيمبونج

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء يوم غداً الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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