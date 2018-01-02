رد فعل أبو تريكة ونجوم كرة القدم على انتقال متعب إلى التعاون السعودي

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عبر لاعب نادي الأهلي ، والمنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة، عن تمنياته بالتوفيق للاعب والمهاجم عماد متعب.على انتقاله إل نادي التعاون السعودي، وكتب أبو تريكة على صفحته الشخصية فيس بوك معربا لمتعب عن سعادته لتجربته الجديدة مع نادي التعاون السعودي قائلاً أن عماد متعب لاعب يظل أيقونة للنادي الأهلي ومنتخب مصر وكل التوفيق في التجربة الجديدة”

حيث أعلن النادي الأهلي يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2018 رسمياً، أن اللاعب عماد متعب قد انتقل إلي صفوف نادي التعاون السعودي علي سبيل الإعارة، ومن المفترض أن يلعب عماد متعب مع صفوف التعاون إلي جانب مصطفي فتحي، وعصام الحضري.

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كما هنأ اللاعب “عصام الحضري “متعب علي الانتقال غلي التعاون السعودي وكتب علي صفحته الشخصية “تويتر” خطوة رائعة من إدارة نادي التعاون، مع المهاجم عماد متعب وهو من أهم الهدافين في تاريخ الكرة المصرية ، أهلا بيك يا ملك ال+90″.

ومن جهة أخرى أكدت صحيفة الوطن السعودية، أن اللاعب عماد متعب قد اقترب من فريق التعاون السعودي، وذلك أثناء فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وأن إدارة التعاون قد قامت بالإتفاق مع النادي الأهلي بإنضمام متعب للتعاون علي سبيل الإعارة، وأشارت الصحيفة أيضاً أن المدير الفني للتعاون “جوزيه جوميز” هو الذي دفع إدارة النادي إلي سرعة انضمام متعب إلي التعاون السعودي بشكل سريع، وخاصة من بعد ما تراجع اللاعب كامارا في مستواه منذ بداية العام الحالي.

كما أكدت الصحيفة أن اللاعب عصام الحضري قد ساعد فى إنتقال متعب إلى صفوف التعاون بشكل كبير، ويذكر أنه أقنع جميع الاطراف المسؤولة في إدارة التعاون على نقل متعب إلي التعاون، وأكد وكيل أعمال اللاعب عماد متعب “نادر شوقى” علي أن متعب سوف يرحل عن النادي الأهلي إلي التعاون السعودي، وذلك خلال فترة موسم الإنتقالات الشتوية الحالية، وخاصة أن اللاعب عماد متعب في خلال هذا الموسم قليلا ما كان يشارك الفريق الأحمر وهذا ما أكد أنه سوف ينتقل من النادي الأهلي إلي أندية الدوري السعودي.

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