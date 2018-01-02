الأهلي مهدد بفقدان أحد نجومه في مباراة القمة أمام الزمالك

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تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض أحد نجومه إلي الإصابة في مباراة اليوم أمام فريق النصر في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مما جعله مهدداً بالغياب عن مباراة كلاسيكو كرة القدم المصرية أمام فريق الزمالك.

ففي إطار مباراة اليوم بين فريق الأهلي ومضيفه فريق النصر تعرض حارس مرمى فريق الأهلي محمد الشناوي إلي الإصابة بشد في العضلة الضامة بين شوطي المباراة، مما دفع الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الأهلي لتغييره في مطلع الشوط الثاني ويُشرك بدلاً منه حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم.

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وبذلك يُصبح حارس المرمى محمد الشناوي مهدداً بالغياب بنسبة كبيرة للغاية عن مباراة القمة أمام فريق الزمالك، ومن جهته يبقى الكابتن حسام البدري في حيرة كبيرة من أمره وخاصة في ظل استمرار إصابة حارس المرمى شريف إكرامي منذ فترة طويلة، ليبقى الخيار الوحيد أمامه هو الاعتماد على حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم.

وكان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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