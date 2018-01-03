سيد عبد الحفيظ: الجهاز الفني للأهلي هو وحده من يُقرر رحيل أو بقاء أي لاعب في النادي

Advertisements

تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي عن الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة من جانب بعض وسائل الإعلام والصحف المصرية حول اقتراب بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات له في صباح اليوم عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أن الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري هو الوحيد داخل النادي الأهلي الذي يُمكنه أن يوافق أو يرفض رحيل أي لاعب من فريق الأهلي، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن ذلك الأمر يعتمد على وجهة نظر الجهاز الفني والاحتياجات الفنية للفريق بعيداً عن المصالح الشخصية.

Advertisements

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

إقرأ أيضاً: تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الزمالك في الدوري المصري