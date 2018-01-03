سيد عبد الحفيظ يؤكد جاهزية نجوم الأهلي لمواجهتي القمة والسوبر

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تحدث الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي عن آخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك تحضيراً لكلاً من مواجهة القمة أمام الغريم التقليدي فريق الزمالك ومن ثم مواجهة كأس السوبر المصري أمام فريق المصري البورسعيدي.

فمن خلال تصريحات له في صباح اليوم عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ جاهزية عدد من نجوم الفريق الأول للتحديات المقبلة بعد تعافيهم من الإصابة، ويأتي على رأس هؤلاء النجوم حارس المرمى شريف إكرامي إضافة إلي المدافع سعد الدين سمير.

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كما أضاف أيضاً الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحاته أن النجم النيجيري جونيور أجايي جاهز سواء من الناحية الفنية أو حتى من الناحية البدنية من أجل المشاركة من جديد في المباريات مع المارد الأحمر، أما بخصوص حارس المرمى محمد الشناوي فقد أكد الكابتن سيد عبد الحفيظ أنه يُعاني فقط من إجهاد بسيط في العضلة الضامة وليس أكثر من ذلك ومن المتوقع أن يكون جاهزاً بنسبة كبيرة في الفترة المقبلة.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

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