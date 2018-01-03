التعاون السعودي يكشف عن السبب الرئيسي وراء نجاح صفقة النجم عماد متعب

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كشف مجلس إدارة نادي التعاون السعودي اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي عن السبب الرئيسي وراء نجاح صفقة انتقال النجم الدولي المخضرم عماد متعب. وذلك من صفوف النادي الأهلي إلي صفوف نادي التعاون السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي.

فمن خلال تصريحات في صباح اليوم الأربعاء عبر إذاعة الشباب والرياضة أكد خالد البراك مدير المركز الإعلامي بنادي التعاون السعودي أن السبب الرئيسي وراء نجاح صفقة انتقال النجم الدولي عماد متعب إلي صفوف نادي التعاون السعودي هو الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حالياً.

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كما أضاف أيضاً في تصريحاته أن تدخل الكابتن محمود الخطيب في الصفقة جعل عملية التفاوض بين الناديين سهلة للغاية دون أي تعقيدات، مشيراً في الوقت ذاته إلي أن الهداف عماد متعب نجم كبير ولم يتم التعاقد معه إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز الفني لفريق التعاون.

وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

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