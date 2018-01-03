أحمد الشيخ على مشارف التعاقد رسمياً مع الاتفاق السعودي اليوم

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ذكرت تقارير صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي أن النجم الواعد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد بات على مشارف التعاقد بشكل رسمي اليوم مع نادي الاتفاق السعودي في الميركاتو الشتوي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلي أن عبد الله دبل رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي سوف يصل اليوم إلي مقر النادي الأهلي، وذلك من أجل التوقيع على عقود الصفقة مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، علماً بأن تعاقد نادي الاتفاق السعودي مع النجم الواعد أحمد الشيخ سوف يكون على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور فقط لا غير أي حتى نهاية الموسم الحالي.

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وعلى صعيد آخر كان فريق الأهلي قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب مضيفه فريق النصر بأربعة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار حافظ فريق الأهلي على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بشكل مؤقت، وذلك بعدما رفع رصيده إلي 36 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط لا غير عن صاحب الصدارة وهو فريق الإسماعيلي، علماً بأن فريق الأهلي لا تزال لديه مباراة مؤجلة أخرى مما يعني أنه من الممكن أن ينفرد بالصدارة وحيداً دون أي شريك في حالة الفوز في هذه المباراة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الأهلي وغريمه التقليدي ومضيفه فريق الزمالك في موقعة كلاسيكو كرة القدم المصرية في مساء يوم الإثنين المقبل الموافق لليوم الثامن من شهر يناير الحالي، وذلك على أرضية ملعب القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق مباراة القمة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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