تعرف على تشكيلة الزمالك المتوقعة في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش

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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحضيراته في يوم أمس الثلاثاء الموافق لليوم الثاني من شهر يناير الحالي في التجمع الخامس تحت قيادة مديره الفني المونتينيغري نيبوشا، وذلك من أجل الاستعداد لمباراته المقبلة والمرتقبة التي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق طلائع الجيش في مساء اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني المونتينيغري نيبوشا بالاعتماد على تشكيلته المثالية من أجل خوض هذه المباراة أمام فريق طلائع الجيش، حيث ستكون التشكيلة على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حازم إمام / علي جبر / محمود حمدي الونش / مؤيد العجان

خط الوسط: طارق حامد / محمود عبد العاطي دونجا / أحمد مدبولي / محمد الشامي

خط الهجوم: كاسونجو كابونجو / بنجامين أتشيمبونج

وكان فريق الزمالك قد نجح في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه العنيد فريق الأسيوطي سبورت بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أسمنت أسيوط في محافظة أسيوط، وذلك في إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

وعلى إثر ذلك الانتصار رفع فريق الزمالك رصيده إلي 28 نقطة، مما جعله يُحافظ على المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، وبالتالي دخل الفارس الأبيض من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز من جديد، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق الزمالك هو الفوز باللقب في الموسم الحالي بعدما خرج خالي الوفاض بدون أن يتمكن من تحقيق أي لقب في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المقبلة والمرتقبة بين فريق الزمالك ومضيفه فريق طلائع الجيش في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث من شهر يناير الحالي من مطلع العام الحالي 2018، وذلك على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وسوف تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علماً بأن هذه المباراة تأتي في إطار مباراة مؤجلة ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2017 / 2018 م.

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